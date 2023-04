Tarde de debate sobre o desporto com referências espinhenses

No passado sábado realizou-se o último de cinco colóquios sobre “Globalização em Espinho”, promovido pela Associação Cívica de Espinho (ACIVE), na Biblioteca Municipal. A temática a debate foi a “Globalização Desportiva”. O painel de oradores foi constituído por Gabriela Sousa, treinadora de ginástica rítmica da Associação Académica de Espinho, Vitor Pinhal, treinador de andebol da Escola “Os Tigres”, do Sporting Clube de Espinho, Gonçalo Pina, CEO da Green Cost Surf School e criador e gestor da marca Espinho Surf Destination, e Pedro Walgode, campeão de patinagem artística na Argentina, em 2022. O início de tarde foi abrilhantado com um momento musical, um trio de guitarras composto por João Macedo, Bárbara Macedo e Maria João Proença, alunos da Escola Profissional de Espinho.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.