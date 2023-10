Tertúlias de Verão encerram com Arte-Xávega

No passado sábado, dia 30 de Setembro, realizou-se no Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE), a última tertúlia de Verão sob a organização do Círculo de Culturas Lusófonas Maria Archer e a Associação Mulher Migrante. Armando Bouçon, director do FACE e historiador, foi quem abordou a temática da Arte-Xávega. Na plateia, uma presença especial, a vareira mais conhecida de Espinho, Carlota.

A pesca chegou a Espinho através de pescadores vindos do Furadouro, Ovar, que com o tempo se foram fixando pela cidade. Daí surgiu o termo “vareiro”.

