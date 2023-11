Tribunal de Espinho recebe julgamento de 14 pessoas por tráfico de droga

Na passada quarta-feira começou o julgamento, no Tribunal de Espinho, de 14 pessoas suspeitas de pertencerem a uma rede de tráfico de droga localizada nos concelhos de Oliveira de Azeméis e Albergaria-a-Velha. Os suspeitos são 11 indivíduos do sexo masculino e três do feminino, com idades compreendidas entre os 20 e 60 anos.

Os arguidos são acusados de crime de tráfico de estupefacientes e tráfico de menor gravidade. A um dos réus é-lhe imputado ainda o crime de furto a um supermercado em Oliveira de Azeméis e, a outro, a acusação de falsificação de documento. Dos arguidos a julgamento, cinco estão em prisão preventiva. A investigação foca-se numa família oriunda de Oliveira de Azeméis, da qual uma mulher e três filhos são acusados pelo Ministério Público de vender cocaína, heroína e haxixe.

A detenção do grupo ocorreu em Novembro de 2022, durante uma operação da GNR, de que fizeram parte buscas domiciliárias.