Venha participar no Cor(p)o Metropolitano 2023

O Cor(p)o Metropolitano regressa em 2023. A Área Metropolitana do Porto e a Câmara Municipal de Espinho convidam todos os interessados a participar na nova edição. A preparação do evento será constituída por nove sessões de criação e ensaios para a apresentação final em Novembro de 2023. As datas para as sessões de criação e ensaios da primeira fase, para os participantes espinhenses, ocorrem nos dias 18 de Abril e 16 de Maio no Centro Multimeios de Espinho. As sessões dos ensaios seguintes serão anunciadas a posteriori. A participação nas actividades implica inscrição (sem custos) no site do Município de Espinho. Qualquer informação ou esclarecimento poderá ser requerido através do email corpometropolitano@gmail.com ou contacto (+351) 911013414, assim como na página MATER 17, disponível no Facebook e Instagram.