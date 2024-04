Via-sacra com participação especial de grupos da catequese

A via-sacra da noite de Sexta-feira Santa de Silvalde realizou-se na Igreja Matriz de Silvalde devido às previsões de chuva. Este ano, as estações do caminho de Jesus Cristo até à cruz foram preparadas pelos grupos de catequese, com participação do grupo de jovens da paróquia de São Tiago de Silvalde. Participando nas leituras e nos cânticos, os mais novos e os jovens puderam vivenciar de uma forma mais envolvente os momentos que antecederam a crucificação de Jesus. O momento de transição para a décima estação foi marcado por cada grupo que transportou, simbolicamente, a cruz desde a entrada da Igreja até ao altar. A comunidade assistiu ao momento e, juntamente com os jovens, participou nos momentos de oração. Na noite de Sábado, na Igreja de Espinho, realizou-se a vigília pascal. No domingo, a visita pascal, seguida da eucarística do recolher das cruzes. A organização da Semana Santa de Silvalde esteve a cargo do Grupo de Jovens Mãos Dadas de Silvalde.