8ª Avenida organiza recolha fundos para apoiar aos Bombeiros de São João da Madeira

Para assinalar o Dia Mundial do Ambiente e alertar a comunidade para a importância dos bombeiros na proteção dos ecossistemas, o 8ª Avenida, Centro Comercial gerido e comercializado pela CBRE, apresenta a campanha “De que lado estás?”, a decorrer entre até 18 de junho.

Num ano de seca extrema e à entrada do tempo quente, o risco de incêndios é ainda mais elevado. Ao lado da comunidade, e ciente das suas responsabilidades corporativas, o 8ª Avenida vai apoiar no combate aos incêndios, através de uma recolha de fundos para doar à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São João da Madeira. Assim, o Centro Comercial convida a comunidade a participar nesta iniciativa, comprometendo-se a doar 1 euro por cada resposta ao quiz disponível na APP do 8ª Avenida, para a compra de material florestal. Esta doação pretende proporcionar recursos adicionais aos bombeiros, de forma a fortalecer as suas atividades e ampliar a capacidade de resposta perante situações de risco.

“É muito importante para nós envolver a comunidade nesta campanha e trabalhar em conjunto para apoiar quem sempre nos apoiou, os Bombeiros. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para uma comunidade mais protegida e preparada para enfrentar os desafios dos incêndios”, afirma Sérgio Queirós, Diretor do 8ª Avenida. “

A campanha “De que lado estás?” vem no seguimento do programa “Caring for communities”, lançado em 2022 pela CBRE, que tem como objetivo impactar positivamente as comunidades nas quais está presente, através dos ativos que tem no seu portefólio de gestão.