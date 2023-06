A melhor época para comprar um carro: dicas de especialistas

(Antoni Shkraba/Pexels)

Está a contemplar comprar um carro, mas não tem a certeza de que seja esta a altura indicada para tal? Quer se trate da sua primeira aquisição, quer esteja já mais do que habituado a trocar de viatura regularmente, a época do ano em que escolhe avançar poderá fazer toda a diferença.

Se tem estado a questionar-se que carro usado comprar, não precisa de ir mais longe para encontrar a resposta – basta aproveitar o facto de se encontrar a navegar pela Internet neste preciso momento para se dirigir ao melhor site de carros usados do país, que coloca à sua disposição um vasto leque de opções e recursos que poderão ajudá-lo a efetuar a escolha mais adequada às suas necessidades.

Fim do ano civil: uma janela de oportunidades

Tanto os concessionários como os fabricantes de automóveis costumam definir objetivos anuais, algo que se intensifica significativamente à medida que nos aproximamos de um novo ano; os potenciais compradores, por sua vez, poderão encontrar aqui uma excelente oportunidade para tirarem o máximo partido de grandes descontos e incentivos financeiros.

O mês de dezembro é frequentemente aquele em que stands e concessionários estão mais dispostos a negociar, de modo a irem ao encontro dos seus objetivos de vendas, o que faz, então, com que o final do ano seja uma das épocas mais rentáveis para proceder à aquisição de uma viatura, independentemente de ser nova, seminova ou usada.

Lançamento de modelos novos: a chave está no timing

Um outro fator crucial a ter em consideração é a época de lançamento de novos modelos – os stands e concessionários automóveis necessitam de espaço onde possam colocar os modelos mais recentes a entrar no mercado, pelo que é fundamental dar vazão ao inventário mais antigo, algo que é habitual acontecer algures entre os meses de setembro e outubro.

Assim, se não se importar de conduzir o modelo anterior ao mais recente lançamento, é bem provável que venha a conseguir um excelente negócio no mercado automóvel virtual.

Final do trimestre: tire partido dos objetivos dos revendedores

Tal como acontece com os objetivos de fim de ano, os stands e concessionários têm também objetivos trimestrais a cumprir.

Os últimos dias de março, junho, setembro e dezembro são épocas do ano em que os revendedores de automóveis estão igualmente mais dispostos a negociar boas ofertas com potenciais clientes.

Esteja atento ao calendário e visite o melhor site de carros usados em Portugal pelo menos de três em três meses para encontrar as melhores ofertas de carros online.

Férias de verão e épocas festivas: a gratificação ideal

Para além das múltiplas épocas do ano que já abordámos e durante as quais poderá encontrar o automóvel dos seus sonhos a preços aliciantes, existem outras alturas ainda mais específicas, como a Black Friday (concretamente, a última sexta-feira de novembro, embora esta tradição americana se verifique várias vezes ao longo do ano em Portugal e em múltiplos setores que não apenas o automóvel) ou o Dia de Ano Novo, durante as quais são aplicados descontos especiais.

Também as férias de verão (habitualmente entre julho e setembro) trazem consigo ofertas extremamente rentáveis, desde períodos de garantia mais extensos do que o previsto por lei a um determinado número de manutenções mecânicas por conta da casa, desde que aceite, por exemplo, as condições de financiamento específicas impostas pelo stand ou concessionário automóvel.

A época estival é uma altura em que boa parte da população ativa, depois de um ano de trabalho árduo, dá início a um período de descanso mais prolongado em que aproveita para passear ou visitar a família, que, à partida, deverá viver consideravelmente longe.

Tendo por base este raciocínio, os stands e concessionários consideram que esta é a altura ideal para o potencial cliente se congratular não só com descanso, mas também com uma merecida recompensa sob a forma de um automóvel novo, seminovo ou usado, sendo que um dos principais aspetos a ter em conta passa, precisamente, pela exibição de uma nova aquisição.

Dias úteis: evite a confusão

Embora possa soar bastante óbvio, o dia da semana em que opta por efetuar a sua nova aquisição poderá impactar significativamente o resultado final da negociação do preço do modelo que está a considerar adquirir.

Os stands e concessionários são muito menos concorridos durante a semana (especialmente a meio da mesma), o que permite aos comerciais dedicar mais atenção às suas preferências e necessidades.

Não só o processo de negociação acaba por ser mais relaxado, como também o preço final poderá sair-lhe muito mais em conta.

Dicas para comprar online

Comprar carros online é um procedimento cada vez mais comum, e com razão – é conveniente, oferece múltiplas opções e a comparação de preços está à distância de apenas alguns cliques.

Sempre que procurar fazer uma nova aquisição online, lembre-se de efetuar uma pesquisa minuciosa, devendo ler críticas de clientes anteriores e comparar modelos semelhantes entre si.

Naturalmente, deve colocar todas as suas questões e expor todas as suas dúvidas ao vendedor, podendo inclusivamente requisitar acesso a documentação adicional, para que tenha a certeza de que está tudo em conformidade.

Em conclusão: tenha em conta a flexibilidade

Embora estas alturas específicas do ano possam oferecer potenciais oportunidades de descontos e incentivos, é fundamental mentalizar-se de que a melhor época para comprar um carro está sempre dependente de circunstâncias pessoais e de flutuações de mercado, e é por isso que a chave está, como dizíamos, no timing.

Vá monitorizando preços e mantendo os seus modelos preferidos debaixo de olho, de forma a que se encontre preparado para avançar na altura certa para si.