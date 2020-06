Abertura das candidaturas para “Vive o Verão/2020”

Entre 29 de junho e 31 de julho, serão muitas as atividades de animação, lúdicas e pedagógicas, que o “Vive o Verão” irá proporcionar aos alunos de todas as escolas (do 1º ciclo ao secundário) do concelho de Santa Maria da Feira, preenchendo o início das férias de Verão. As candidaturas para esta edição do “Vive o Verão/2020” estão a decorrer, mas, devido ao atual contexto de pandemia, as vagas são limitadas.

Atividades desportivas, ateliês de expressões, idas à praia são algumas das iniciativas que integram o programa desta iniciativa promovida, uma vez mais, pela FAPFEIRA – Federação de Associações de Pais e Encarregados de Educação e pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.

Ao longo de cinco semanas, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 17h30, na sede de cada agrupamento, mais de uma centena de profissionais da área da Educação vão acompanhar, em permanência, os alunos, proporcionando-lhes umas férias de animação, aprendizagem e companheirismo e, simultaneamente, garantindo também o cumprimento das recomendações de segurança da Direção Geral de Saúde.

