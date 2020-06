Abertura das inscrições para Voluntariado Intergeracional

O Programa de Voluntariado Intergeracional – Férias de Verão 2020 tem as inscrições abertas até ao dia 26 de junho. Para esta edição, são quatro as entidades que se mostraram disponíveis para acolher voluntários, localizadas nas freguesias de Arrifana, Escapães, Mozelos e Rio Meão, assegurando todas as condições de segurança necessárias ao contexto atual de pandemia.

Os jovens, a partir dos 15 anos, e seniores interessados no Programa de Voluntariado Intergeracional podem inscrever-se através do link https://forms.gle/RCDwMnxgnhQMUC2q7 . As áreas com maior necessidade de intervenção de voluntários para este período são o apoio aos seniores e à infância.

A resposta, promovida pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, através da Bolsa Local de Voluntariado, Rede Social de Santa Maria da Feira e Plano Municipal para a Igualdade de Género, em parceria com a Casa dos Choupos, permite aos jovens e seniores feirenses colaborar, nos meses de julho e agosto, nas respostas e projetos de diferentes entidades da rede social concelhia, garantindo-lhes uma intervenção ativa na comunidade e a aquisição de competências e valorização do tempo.