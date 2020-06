“Abraços à Janela” visita lar da Santa Casa da Misericórdia

Na passada quarta-feira, 27 de maio, o projeto “Abraços à Janela” visitou o lar da Santa Casa da Misericórdia de Santa Maria da Feira.

Desta vez, o acordeonista Fábio Pinto levou música e afetos aos utentes do referido lar, tocando as suas alegres melodias. Esta visita surge no âmbito do projeto municipal “Abraços à Janela” que, desde o início de maio, tem vindo a percorrer as IPSS’s concelhias, levando o conforto dos afetos a quem está mais isolado

“Abraços à Janela” é uma resposta de intervenção social e artística única e adaptada ao contexto atual de pandemia, promovida pelo Município de Santa Maria da Feira e a Casa dos Choupos, que tem como objetivo atenuar o isolamento e melhorar a recuperação dos idosos que se encontram, de momento, em estruturas residenciais (lares), centros de dia, unidades de cuidados continuados e os que estão em casa e são apoiados pelos Serviços de Apoio Domiciliário.

