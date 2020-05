Atividade consistiu na elaboração de um desenho de uma “árvore de família”

No dia em que assinalou o Dia Internacional da Família, 15 de maio, a turma SB5 do 3.º ano de escolaridade da Escola de Sobral presentou as suas famílias através do desenho de uma árvore de família.

A atividade elaborada neste estabelecimento de ensino, localizado na freguesia de Mozelos, pretendeu assinalar, simbolicamente, a importância da família para as crianças.