Alunos da escolaglobal fazem “visita virtual” ao Zoo de Lisboa

Atividade realizada por videoconferência e através do Microsoft Teams

A escolaglobal® organizou uma visita virtual ao Jardim Zoológico de Lisboa como forma de marcar o Dia Internacional da Biodiversidade, que se assinalou no dia 22 de maio.

A atividade foi realizada com recurso a videoconferência e fazendo uso da ferramenta Microsoft Teams. Através da mesma, os biólogos e tratadores do Jardim Zoológico fizeram, progressivamente, as devidas apresentações do espaço para cerca de 250 alunos, do 1.º ao 5.º ano de escolaridade.

Aproveitando a reabertura do Jardim Zoológico, no passado dia 8 de maio, a instituição de ensino de Santa Maria da Feira optou por uma realizar uma visita virtual para os seus alunos, confinados em casa e com aulas à distância desde o dia 11 de março, devido ao surto pandémico de Covid-19, para lhes proporcionar um dia de aulas diferente e fortalecer o seu bem-estar.

Leia mais na edição impressa do JornalN.