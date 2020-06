Alunos do ensino profissional ganham possibilidade de estágio internacional

Contrato do projeto “Europa Sem Fronteiras” assinado na passada terça-feira

Na sequência de uma candidatura do Município de Santa Maria da Feira à Ação Chave I do Programa Erasmus+, os alunos feirenses dos cursos profissionais do concelho terão a oportunidade de se candidatarem a um de 43 estágios nas suas áreas de estudo nos países da União Europeia.

O Município de Santa Maria da Feira viu a sua candidatura à Ação Chave I do Programa Erasmus+, no setor do Ensino e Formação Profissional, aprovada, no âmbito do Convite Nacional à Apresentação de Candidaturas 2020, com a subvenção de 145.145,00€ e contemplando 43 mobilidades.

O projeto denominado “Europa Sem Fronteiras” – cujo contrato foi assinado na passada terça-feira, 9 de junho, pelo presidente da Câmara, Emídio Sousa – tem como objetivo promover a mobilidade como método de aprendizagem alternativo, conciliando a aquisição de competências técnicas e profissionais com competências pessoais, sociais e culturais. No projeto, está previsto mobilidade para 30 alunos do 11.º e 12.º anos para realizarem prática profissional (com duração de 30 dias) e mobilidade para 30 recém-graduados para realizarem prática profissional e aumentar as oportunidades de emprego (duração de 3 meses).

