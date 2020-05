ANDST irá retomar atendimento presencial

A partir do dia 18 de maio.Em articulação com Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no Trabalho (ANDST) em particular, com o presidente, Luís Machado, e o presidente da Junta de Freguesia de Sanguedo, a associação irá retomar o atendimento presencial, tanto no ga- binete em Santa Maria da Feira, como na Junta de Freguesia de Sanguedo. No entanto, a ANDST comunica que dado os condicionalismos conhecidos reco- menda-se que quem pretender deslo- car-se ao atendimento presencial de- verá fazer acompanhar-se de máscara em consonância com as recomenda- ções de Direção-Geral da Saúde. “No gabinete em S.M. da Feira introduzi- mos algumas alterações de modo a mantermos os níveis de segurança, se não ideais, pelo menos razoáveis. Faremos o atendimento por um gui- ché “postigo” que na sua abertura contém uma proteção acrílica ape- nas com 9 centímetros de abertura a partir da base. Da parte de fora temos um pequeno “varandim” se quiserem, uma pequena plataforma, um pouco maior do que um A4, para as pessoas poderem apoiar os seus documentos. Teremos também um recipiente com gel devidamente acomodado”, infor- mou o delegado da ANDST para o dis- trito de Aveiro, António Silva.