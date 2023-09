Ani São- João avança com a 2.ª edição do Ani-Fest

Depois do sucesso da iniciativa em 2022, a Ani São-João, a Associação dos Amigos dos Animais de São João da Madeira, vai levar a cabo a segunda edição do festival ANI+FEST no próximo dia 4 de Outubro na Sala-Terraço da Oliva Creative Factory.

A partir das 18h, os simpatizantes e apoiantes da causa animal, bem como a comunidade em geral, vão poder juntar-se neste evento solidário e petiscar, brindar, dançar ao som dos DJs André Guimarães e Miguel Silva, assistir aos concertos-cápsula dos Sardinha Também é Peixe e Grind Fever, e divertir-se com o espetáculo do mágico e ilusionista Carlos Pereira.

Os ingredientes estão todos a postos para a festa que a organização diz ser “a do ano”, cujas receitas reverterão na íntegra para apoiar os animais acolhidos pela Ani São-João.

Poderão adquirir a pulseira (5 euros) no dia ou em pré-reserva nas redes sociais da Ani São-João. As crianças até aos 12 anos não pagam.