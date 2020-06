Animal ferido recolhido no Europarque

Em representação da Iniciativa Liberal, Diogo Fernandes Sousa, e Andreia Cardoso, da JSD de Matosinhos, deram nota de que encontraram, no Europarque, um pato em “estado lastimável”, após “diversos ataques” de outros animais da mesma espécie.

Face ao sucedido, os intervenientes contactaram diversas entidades, incluindo a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, a GNR e a PSP, no entanto não obtiveram resposta. Após os contactos realizados conseguiram localizar um representante da segurança do Europarque e entraram em contacto com a entidade gestora do espaço. Os intervenientes terão recebido indicações para aguardar e proteger o animal, enquanto seria contactado um veterinário ao serviço do município para recolha do animal.

Após a chegada do veterinário, o animal foi recolhido em segurança, procedendo-se ao seu transporte para o Parque Biológico de Gaia. Os intervenientes questionaram ainda quem é que garante a segurança dos animais presentes no Europarque e de que forma se pode agilizar o processo de recolha de animais em situações deste género.