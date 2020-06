Aqua Hotel obtém certificação da Bureau Veritas

O Aqua Hotel de Ovar é o segundo estabelecimento hoteleiro a nível nacional, o primeiro do Centro de Portugal, a obter a certificação Global Safe Site do Buraeu Veritas, que atesta a conformidade com as novas medidas de segurança e prevenção.

Para além do hotel, que dispõe de mais de 50 suites, serviço de bar, restaurante e Spa, entre outros serviços, a Bureau Veritas certificou também três unidades de Alojamento Local, as primeiras a obter certificação a nível nacional nesta categoria: Aqua Charm Apartments (Ovar), Casas da Praia (Furadouro), Casa dos Avós (Torrão do Lameiro).

“Os cuidados com a segurança e o bem-estar dos nossos hóspedes e colaboradores foram sempre prioridade na nossa operação”, afirma Pedro Oliveira, administrador, que acrescenta que “ao submetermo-nos à análise de uma entidade que é líder mundial em certificação, sublinhamos que temos toda a confiança nos nossos processos, continuando a oferecer serviços de qualidade cada vez mais seguros”.