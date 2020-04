Arouca distribui 60 kits de proteção por doentes oncológicos carenciados

O município de Arouca vai entregar 60 ‘kits’ de proteção individual aos doentes oncológicos carenciados, para minimizar os riscos de contágio do novo coronavírus que enfrentam ao deslocarem-se aos hospitais para tratamento, anunciou na passada quinta-feira a autarquia. Segundo fonte do município, em causa estão ‘packs’ individuais constituídos por máscaras, luvas e álcool gel, material que os beneficiários deverão usar durante as respetivas sessões de quimioterapia e noutros contextos clínicos, seja no Instituto Português de Oncologia do Porto ou nos hospitais de Gaia, Aveiro e, sobretudo, no de Santa Maria da Feira – que esta semana transferiu esse acompanhamento oncológico para o centro médico privado Lenitudes, já para

garantia de maior segurança nos procedimentos. A oferta dos referidos ‘kits’, disse fonte da Câmara de Arouca, visa “minimizar o risco de contágio por covid-19 na ida aos tratamentos”, considerando que os doentes com cancro se incluem no

grupo de maior risco.

A autarquia admite que o universo local de doentes oncológicos será maior, mas explica: “Nesta fase, os ‘kits’ serão entregues aos doentes que estejam a participar no programa ‘Saúde em Movimento’ e que sejam referenciados pela ADOA – Associação de Doentes Oncológicos de Arouca”.

O programa “Saúde em Movimento” envolve o transporte de doentes não urgentes que, embora tendo que comparecer a consultas, tratamentos e exames complementares de diagnóstico, se encontram em situação de carência financeira e excluídos de qualquer apoio no âmbito do Sistema Nacional de Saúde, como acontece, por exemplo, com doentes oncológicos e portadores de doenças raras sem meios de mobilidade próprios. “É garantido o transporte para as unidades

de saúde sedeadas na Área Metropolitana do Porto e no distrito de Aveiro. É ainda assegurado o transporte dos acompanhantes dos doentes sempre que a situação o justifique ou no caso de crianças ou jovens menores de idade”, revela

a autarquia.