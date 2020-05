No passado dia 12 de maio, o Comando Territorial de Aveiro, através do Posto Territorial de Santa Maria da Feira, deteve dois homens, ambos com 21 anos, por tráfico de estupefacientes, na localidade de Arrifana.

No decorrer de uma ação de patrulhamento os militares viram dois indivíduos a realizarem uma transação de droga e abordaram-nos.

Leia mais na edição de segunda-feira do Jornal N.