As repercussões da revolução digital

A Internet, rede de ligações globais que viabiliza a partilha instantânea de dados entre dispositivos, foi lançada durante a década de 1990.

Esta tecnologia verdadeiramente revolucionária difundiu-se posteriormente de forma global durante a década seguinte, abrindo portas à era digital. Os reflexos desta transição foram deveras profundos em vários setores da sociedade, transformando de forma considerável processos, comportamentos, rotinas e mentalidades.

Redes Sociais e Aplicações de mensagens Instantâneas

A internet transformou a forma como comunicamos e nos relacionamos. Para trás ficaram as dispendiosas chamadas internacionais em que era impossível vermos o nosso interlocutor. Efetivamente, com as redes sociais e aplicações como o WhatsApp, Telegram e Teams é possível fazer videochamadas gratuitas com vários intervenientes, encurtando distâncias de forma cómoda e prática em interações de caráter profissional ou pessoal.

Plataformas de compras e vendas online e serviços públicos digitais

A abrangência da utilização da Internet levou também ao desenvolvimento de plataformas de e-commerce, onde podemos adquirir bens e serviços. A diversidade dos produtos disponíveis é infinita, sejam locais ou remotos, e as entregas são extremamente rápidas. Nada é mais prático, cómodo e acessível.

Atualmente, dada as preocupações ecológicas, as plataformas de compra e venda de artigos em segunda mão como Vinted, Wallapop ou Recloset têm vindo igualmente a ganhar popularidade, incentivando a reutilização e a sustentabilidade de recursos.

Ora, as entidades públicas também fizeram a sua parte no sentido de promoverem a prestação de serviços de forma mais eficiente e digital.

Deste modo, é possível, por exemplo, renovar o cartão do cidadão, a carta de condução e até realizar escrituras e procurações online nas plataformas disponibilizadas pelo Estado. Desta forma, a resolução de assuntos burocráticos é simplificada, deixando de ser necessária, na maioria dos casos, a deslocação a uma repartição pública para tratar deste tipo de assuntos.

O Entretenimento digital

Porém, a área que mais radicalmente se transformou com a transição digital foi talvez a do entretenimento. De facto, a adesão dos utilizadores a serviços de streaming digital de conteúdos tem sido extremamente expressiva nos últimos anos, tendo este tipo de serviços vindo, progressivamente, a substituir os meios de entretenimento tradicionais.

Ora bem, e a que se deve esta expressiva popularidade do entretenimento digital? Certamente, à extensa variedade de catálogos, disponibilidade de acesso e à possibilidade de uma utilização personalizada num grau virtualmente impossível noutros meios.

Plataformas de conteúdos audiovisuais, música e podcasts

Por estas razões é natural que a geração nativa digital já dispense as televisões nas suas casas e utilize apenas plataformas como Netflix, Disney + ou HBO Max para aceder a conteúdos audiovisuais.

A variedade de títulos e géneros é bastante abrangente e os catálogos estão disponíveis em permanência, dispensando deslocações a salas de cinema. Por outro lado, a personalização de perfis permite que as plataformas apresentem sugestões que vão totalmente ao encontro das nossas preferências.

O mesmo conceito foi igualmente aplicado à música e aos podcasts, que passaram a estar disponíveis em qualquer momento, em plataformas como Spotify e Apple Music.

Assim, gratuitamente ou mediante o pagamento de uma subscrição, é possível ouvir listas intermináveis das nossas músicas favoritas e aceder a conteúdos dos mais variados temas. Não existe nenhum dispositivo físico com capacidade para guardar a quantidade de conteúdos a que podemos aceder nestas plataformas.

Gaming e iGaming

No setor dos jogos, as plataformas PS Plus e GamePass permitem que os jogadores tenham acesso a uma enorme variedade de títulos de grande qualidade como Minecraft, FIFA 23 Standard Edition ou Grand Theft Auto, por uma subscrição mensal. Esta opção é mais económica do que aquisição tradicional de títulos e garante o acesso a muitos mais conteúdos.

No iGaming, a transição digital fomentou também o desenvolvimento de plataformas de jogos de casino. Através das mesmas, os jogadores passaram a ter disponíveis vastos catálogos de títulos de forma permanente e a possibilidade de usufruir de experiências de jogo realistas e diferenciadas, de forma cómoda e prática, em qualquer dispositivo com acesso à Internet.

A oferta de títulos disponível nestas plataformas especializadas é extensa, incluindo grande diversidade de slots e jogos de cartas e roleta, de forma a adequar-se a diferentes preferências. Estas plataformas caracterizam-se ainda pelo software intuitivo e organização de títulos por categorias. O objetivo é sobretudo promover experiências de qualidade semelhante às das salas convencionais, sem os inconvenientes das deslocações e horários rígidos.

A revolução digital, como todas, tem os seus inconvenientes, porém, são inegáveis os benefícios que trouxe ao nosso dia-a-dia. Além do acesso mais simplificado a informação, esta tecnologia agilizou processos e potenciou o acesso a serviços e conteúdos diversificados de forma mais cómoda e prática.