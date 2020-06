Associação de Aveiro altera o figurino dos campeonatos de futebol e de futsal

A interrupção dos campeonatos de seniores conduz a um novo figurino de todas as provas de futebol e de futsal. A Divisão de Elite terá 22 equipas em 2020/21.

A Divisão de Elite da Associação de Futebol de Aveiro (AFA) passa de 18 para 22 clubes na próxima época. Na temporada seguinte, volta ao modelo de 18 clubes, sendo que na época de 2022/23 o campeonato será composto apenas por 16 clubes – esta é uma de várias alterações produzidas para fazer face à interrupção das competições em Março por força da pandemia.

A Divisão de Elite sofre alterações, mas também o campeonato distrital da 1 Divisão, sendo que ambas as competições estarão divididas em duas séries (Norte e Sul) e haverá diferentes sistemas de classificação conforme a série (subida ou permanência). NA 2ª Divisão Distrital, não há alterações ao figurino da prova.

No futsal, e tendo em conta que foi decidido, tal como no futebol, não ser aplicado o regime de descidas, a AFA mexe na 1ª Divisão, dividindo-a em duas séries, ficando os demais clubes no segundo patamar. Haverá igualmente no futsal um diferente sistema de classificação, mas apenas no escalão superior.

Leia mais na edição impressa do JornalN