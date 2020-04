Associações aguardam apoio depois do cancelamento da Viagem Medieval

Mais do que uma marca do concelho de Santa Maria da Feira, a Viagem Medieval assume-se, também, como um (ou um dos) pontos centrais nas receitas anuais aglomeradas pelas várias entidades que compõe o tecido associativo local. A Câmara Municipal anunciou o cancelamento da edição de 2020 da maior recriação histórica do país no passado dia 19 de Abril, depois do parecer desfavorável à sua realização, emitido pelas entidades de saúde. Em entrevista ao Jornal N, Joaquim Tavares, Presidente da Federação das Colectividades de Cultura e Recreio do Concelho de Santa Maria da Feira, garante que a decisão foi “unânime” entre a entidade que preside, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e a Empresa Municipal Feira Viva. Classifica-a como uma tomada de posição “dolorosa e difícil”, e entende que o impacto do cancelamento do evento será “um sério problema”, ainda com os reais contornos por apurar, junto das associações.

Quando começa a ser equacionada a hipótese de cancelar a Viagem?

Acompanhamos a situação provocada pelo covid 19, as medidas que foram tomadas e a evolução da pandemia. Quando se começou a perceber que ia ser decretado o terceiro período de contingência, consultou-se as entidades de saúde, e o resultado foi que não aconselharam a realização do evento. Na posse destes elementos tomamos a decisão de cancelamento.

Que sentimentos é que ficam desta tomada de decisão?

Não foi o primeiro interregno, por razões financeiras não se realizou a Viagem em 1997 e , ainda a viagem medieval era organizada só pela Federação. Mas a verdade é que esta decisão que acabamos de tomar foi muito dolorosa e difícil, este evento alcançou uma tal dimensão e tem um sentido de pertença e identidade que dói o coração a todos os envolvidos na sua preparação e realização.

O veredicto foi unânime, entre os três promotores do evento?

Foi sem dúvidas uma decisão unânime de todas as entidades. Todos assumiram um grande sentido de responsabilidade e colocaram a saúde das pessoas em primeiro lugar e só isso foi considerado, o bem mais precioso que é a saúde, mesmo sabendo do enorme impacto negativo da não realização da viagem.

Foi levado a cabo algum tipo de auscultação, junto das próprias Colectividades, para que se pudesse apurar o parecer das mesmas quanto a este cancelamento?

Não, não foi, com o devido respeito não tinham que ser. Num tempo excecional como é o que vivemos temos de tomar medidas excecionais que não se compadecem com a vivência democrática pura, o mais importante são as orientações das entidades de saúde, nada valeria as associações disserem que sim se depois a orientação dos responsáveis de saúde fosse em sentido contrário. Foi uma decisão muito ponderada e correta, não podia ser de outro modo.

Para grande parte das Colectividades que compõe o tecido associativo feirense, a Viagem Medieval acabava por funcionar como uma espécie de “barómetro”, um ponto de equilíbrio das suas contas e da sua vertente financeira. Que consequências poderão surgir para as mesmas num futuro próximo?

Sim, temos um sério problema para enfrentarmos ainda que o impacto seja diferente de associação para associação. Para algumas a viagem tem um impacto muito grande uma vez que dependem dos valores aqui angariados para viverem. Outras não dependendo tanto, os valores angariados são uma percentagem apreciável do seu orçamento e há ainda outras que o peso no orçamento sendo mais pequeno tem uma importância grande para atividade. Em resumo a viagem medieval é muito importante para o movimento associativo cultural, pela alta participação que têm na sua animação e que é marcante para muitas e para o evento, e pelo impacto económico nos seus orçamentos.

Está em curso a elaboração de algum tipo de plano “extra”, que venha colmatar os ganhos que existiriam para as associações nesta Viagem?

É um assunto que terá de ser discutido por todos, mas é necessário obviamente um repensar dos planos de trabalho de atividade para o ano de 2020, encontrarmos soluções criativas e busca de outro tipo de apoio, procurar sponsors da sociedade civil que estejam dispostos a ajudar e a Câmara Municipal também, a exemplo do nosso governo não pode estrar de fora de um apoio extraordinário ao movimento associativo que tanto tem feito pelas suas comunidades e pelo conselho.

É do conhecimento público, e têm sido já várias as associações a manifestarem o seu desagrado com os escassos apoios de que têm sido alvo. Muitas dizem até sobreviver suportadas pela “carolice”. Na sua opinião, o tecido associativo deveria ser olhado “com outros olhos” pelo poder político?

Não tenho dúvidas nenhumas. É verdade que de uma forma geral o associativismo depende praticamente da carolice dos seus membros e é verdade que são pouco apoiadas. Para aquilo que fazem, para a importância que têm no território deveriam ser muito mais apoiadas. Também, para a grandeza do nosso concelho, mesmo em termos económicos, a percentagem do orçamento municipal para o associativismo cultural devia de ter uma expressão maior.

A constatação é que a parte que cabe às associações é uma parte pequena e absolutamente insuficiente, mesmo sendo estas a maioria dos intervenientes no sector.

Considera que este “novo olhar” sobre as colectividades terá de partir do poder político? Ou se, por outro lado, acredita que as próprias colectividades têm de olhar para elas próprias e arranjar meios para renovar os seus mecanismos, os seus ativos e associados?

É um pouco de cada coisa. As associações precisam de se reinventar, procurar novas formas de organização, diversificar ao máximo os seus apoios, trabalharem mais junta para obterem maior escala, não terem receio de partilharem formas e ferramentas de trabalho e os saberes acumulados de cada um. Quanto mais assumirmos esta postura mais fortes nos tornaremos. De qualquer forma o poder politico tem claramente de apoiar todas esta gente, que de forma generosa e empenhada, trabalham todos os dias para o bem estar das comunidades onde estão inseridos e proporcionar aos cidadãos o acesso aos bens culturais para alem de substituírem o Município de uma forma mais barata para o erário publico.