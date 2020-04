Aulas online da Escolaglobal® entre as melhores da Europa

A Microsoft da Europa Ocidental considerou o seu processo de transição como exemplar e, nesse sentido, convidou a Escolaglobal, em Santa Maria da Feira, a partilhar as suas práticas pedagógicas com algumas das escolas mais inovadoras

da Europa.

Na videoconferência da European Showcase School Community da Microsoft, realizada na quinta- feira, 23 de abril, o diretor-geral da escolaglobal, Nuno Moutinho, partilhou com os líderes de algumas das escolas Microsoft mais inovadoras

do mundo, o percurso feito pela instituição de Santa Maria da Feira desde 2015, ano em que lançou o projeto de tecnologia educativa TeK.escolaglobal, até à atualidade, com a transição para as aulas online como “grande destaque”.

O convite partiu por parte de Luísa Barba, diretora da Microsoft Educação para a Europa Ocidental.

“Os programas de ensino à distância da escolaglobal, personalizados para cada nível, da Pré-escola ao Ensino Secundário, são um exemplo de como ser bem-sucedido graças a um forte plano de desenvolvimento para professores, comunicação

contínua e apoio para os pais e alunos motivados para as aulas online através de diferentes soluções e conteúdos”, explicou a diretora, Luísa Barba.

Para Nuno Moutinho, o convite é “revelador” das “competências digitais enraizadas no modelo de ensino da Escolaglobal e que, perante o cenário atual vivenciado, fazem do mesmo uma referência a nível europeu na exploração da tecnologia

para ultrapassar os obstáculos criados pela suspensão das atividades letivas presenciais”.

“A Escolaglobal foi uma das primeiras escolas do país a apresentar o seu plano de contingência face ao surto de Covid-19 e, ainda antes das medidas de prevenção adotadas pelo Governo para as escolas, optou por avançar com a suspensão das aulas no dia 11 de março e fazer uso das suas ferramentas de tecnologia educativa para proporcionar um apoio ao estudo dos alunos à distância”, referem em comunicado.