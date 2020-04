Autarquia feirense aposta em Webinars sobre Saúde e Segurança no Trabalho

Numa altura em que o Governo se prepara para anunciar as medidas e os setores que, gradualmente, retomarão a atividade, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira lançou para a “ordem do dia” a saúde e segurança no trabalho, promovendo, através do projeto Bizfeira, um ciclo de webinars, transmitidos online na página de Facebook do Município, com foco nos setores económicos com maior expressão.

O primeiro webinar está agendado para o dia 30 de abril, às 16h00, e será focado na Retoma do Setor do Turismo, dirigindo-se, especialmente, a todos os profissionais dos setores da Hotelaria e dos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas.

No Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho, a Câmara Municipal da Feira avança com a divulgação de um ciclo de webinars que pretendem proporcionar momentos de partilha de informação pertinente e esclarecedora para a retoma da atividade económica em diferentes setores – do comércio à indústria.

A primeira conferência online vai contar com a participação de António Jorge Costa, presidente do IPDT – Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo, que centrará a sua intervenção no tema “O Setor do Turismo em Portugal, num Mundo ‘Diferente’ Marcado pela Mudança Abrupta e pela Incerteza da Crise Pandémica”; Jacinta Ladeira, da ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, cuja intervenção versará sobre a Higiene e Segurança Alimentar, e Luís Santos, da XZ Consultores, que irá abordar a temática Segurança e Saúde no Trabalho.

O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, reconhece “as dúvidas e os receios” e refere que a iniciativa é para “contribuir para a formação e informação esclarecedora dos empresários, mas também dos seus trabalhadores, que preparámos este ciclo de webinars, valorizando sempre a sustentabilidade das empresas e, simultaneamente, a saúde pública e a saúde dos trabalhadores”.

As webinars têm uma periodicidade semanal e as próximas três agendadas serão dirigidas aos setores da Indústria, da Metalomecânica e da Construção Civil, tendo como tema transversal: a Saúde e a Segurança no Trabalho no regresso à “nova normalidade”, pós medidas de contenção e confinamento.