Aveiro com estacionamento grátis, transportes e apoio às associações

A Câmara de Aveiro anunciou na passada quinta-feira que vai avançar com o lançamento do Programa de Apoio às Associações, a prorrogação do estacionamento gratuito e aumento da oferta de transportes públicos. No âmbito do Programa

Municipal de Apoio às Associações 2020 são abertas as candidaturas para atribuição de apoio à atividade regular, bem como para o apoio ao investimento, para as associações de índole social (onde se incluem as IPSS), cultural e profissionais, entre outras.

Atendendo à situação excecional por força da Pandemia do Coronavírus/ Covid-19 foi feita a alteração do prazo de submissão de candidaturas e a possibilidade de as Associações entregarem o relatório de atividades e contas de 2019 e o plano de atividades e orçamento para 2020, até ao final de setembro de 2020. As candidaturas devem ser apresentadas

pelas associações até dia 22 de maio, no caso das associações de índole social, e até ao dia 29 de maio para as restantes, através da entrega do formulário próprio disponível na página eletrónica do município.

“Na gestão da utilização do espaço público, a Câmara Municipal de Aveiro decidiu alargar até ao próximo dia 17 de maio a desativação dos parcómetros, com consequente isenção do pagamento nas áreas de estacionamento que lhe estão adstritas, bem como a isenção do pagamento de utilização do parque de estacionamento do Mercado Manuel Firmino”, refere em nota de imprensa. A autarquia prevê voltar a ativar os parcómetros e o seu pagamento no dia 18 de maio, estando a preparar várias campanhas de comunicação e sensibilização para a utilização das plataformas digitais, nomeadamente o ‘iparque’, para a realização dos pagamentos de estacionamento, para que os condutores evitem o contacto direto com os dispositivos físicos.

O sistema ‘iparque’ é uma aplicação móvel de estacionamento inteligente que pode ser descarregada gratuitamente em dispositivos móveis ‘iphone’/’ipad’ ou com sistema ‘Android’. No que respeita aos transportes públicos, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e a concessionária de transportes públicos rodoviários e fluviais, Transdev/ ETAC / Aveirobus, introduzem

Será ainda mantido o sistema de "transportes a pedido".

No que respeita aos transportes públicos, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e a concessionária de transportes públicos rodoviários e fluviais, Transdev/ETAC / Aveirobus, introduzem algumas alterações à oferta de serviços que vigora desde 25 de março, com aumento substancial da oferta e reativação do pagamento pela utilização, campanhas de distribuição de máscaras para oferecer aos compradores de passe mensal, e intensificação das operações de desinfeção dos autocarros e embarcações. Será ainda mantido o sistema de “transportes a pedido”.