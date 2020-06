Bailarinos recolhem bens essenciais para ajudar famílias feirenses

A companhia feirense MD5 acabou por ver cancelado todo o trabalho que tinha para o ano de 2020. Ao aperceberem-se das carências de algumas famílias decidiram ajudar com a entrega de cabazes com produtos alimentares e de higiene.

Quando a companhia MD5 comprou uma carrinha de nove lugares, em fevereiro, os planos que tinham com ela eram outros. “Era um ano em que tínhamos imenso trabalho por todo o país, que ficou cancelado. Decidimos dar uso à carrinha, de uma forma que para nós sempre foi nobre”, conta Diana Carneiro, fundadora da companhia MD5. “Os municípios que nos cancelaram os trabalhos não nos deram qualquer tipo de apoio. Houve uma perda total dos rendimentos. Perdemos a 100% todo o trabalho que tínhamos para 2020”, afirma a bailarina. A ideia para a distribuição dos cabazes surgiu uma semana antes da Páscoa. “Fomo-nos apercebendo que estava a haver uma carência muito grande a nível alimentar e, com pessoas muito próximas de nós. Ficamos preocupados com essa situação e decidimos agir. Vimos que neste momento era mesmo uma emergência e que tínhamos que responder o mais rápido possível. Nos últimos dez anos temos trabalho muito com a comunidade feirense e acabamos por criar uma ligação com essas pessoas”, explica Diana Carneiro. O apelo foi feito, em vídeo, através das redes sociais onde foi pedida a ajuda das pessoas na doação de bens alimentares e de higiene. As pessoas rapidamente se disponibilizaram a ajudar e o projeto arrancou com uma primeira semana de entregas a correr muito bem. Todas as semanas, através das redes socias da companhia, vão pedindo às pessoas para doarem bens alimentares e de higiene. Depois de contactados pelas pessoas que querem ajudar, agendam a entrega desses produtos. Normalmente, direcionam as entregas para o sábado de manhã, para que as viagens e o tempo em que estão a trabalhar no projeto seja minimizado. Quando as pessoas não podem fazer a entrega no local designado, os bailarinos vão ao encontro delas.