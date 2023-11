Bandeira verde ambiental hasteada na Escola João da Silva Correia

Programa Eco-Escolas

Estabelecimento de ensino realizou sessão para assinalar a obtenção desta distinção.

A proteção do ambiente esteve em especial destaque na Escola João da Silva Correia, com a recente realização de uma sessão que assinalou a obtenção, por esse estabelecimento de ensino de S. João da Madeira, da Bandeira Verde do programa Eco-Escolas, que já se encontra hasteada nas respetivas instalações.

Esse galardão simboliza e reconhece o contributo ecológico da Escola João da Silva Correia para a sustentabilidade ambiental da comunidade em que se insere, o que ficou bem patente durante a referida sessão, realizada na última semana, que incluiu a apresentação de informações sobre as atividades aí vêm sendo desenvolvidas neste âmbito.

Da redução e separação de resíduos à poupança de água, passando pela diminuição do consumo de energia e pela valorização da biodiversidade, diversos temas têm estado – e vão continuar a estar – no centro das atenções desta comunidade escolar, como se encontra refletido em inúmeros trabalhos realizados pelos alunos e alunas.

A sessão, que contou com momentos de música e dança, foi acompanhada por uma vasta plateia, incluindo responsáveis escolares e da Câmara Municipal de S. João da Madeira, entidade que é parceira da Associação Bandeira Azul da Europa no desenvolvimento da iniciativa Eco-Escolas no concelho.

Autarca destaca trabalho ambiental das escolas

Acompanhado pela vereadora da Educação, Irene Guimarães, e pela responsável da unidade de ambiente do Município, Vera Neves, o presidente da autarquia, Jorge Vultos Sequeira, interveio na sessão, sublinhando que passou a estar na lei que cada cidadão tem “o poder de exigir a adoção das providências e das medidas necessárias para que vivamos num quadro de equilíbrio climático”.

Face ao quadro de emergência climática que o planeta enfrenta, o objetivo é levar a que Portugal atinja, até ao ano 2050, a neutralidade carbónica, contribuindo para um combate que tem de ser realizado à escala global e que passa, em grande medida, por reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2).

Daí a importância das ações e da sensibilização ambiental em curso na Escola João da Silva Correia, bem como nos estabelecimentos de ensino de S. João da Madeira na sua globalidade, como referiu ainda o presidente da Câmara Municipal, dando como exemplo o “grande trabalho” desenvolvido na área dos resíduos, na qual se impõe reduzir, reutilizar e reciclar.

Recorde-se que o concelho de S. João da Madeira foi distinguido no presente ano letivo com oito bandeiras verdes deste programa, distribuídas pelas escolas João da Silva Correia, Serafim Leite, Oliveira Júnior, EB 2/3, EB1 de Fundo de Vila e do Parque, Jardim de Infância das Travessas e Cerci.