BE propõe também que Câmara Municipal distribua kit gratuito por toda a população

O Bloco de Esquerda entende que é “premente” a criação de um kit de proteção gratuito que deve ser distribuídopor todos os munícipes. O kit deverá ser composto por máscaras de proteção; álcool em gel e distribuído em todas as habitações do concelho de Santa Maria da Feira.

“O acesso aos equipamentos de proteção individual, juntamente com o reforço das normas da DGS, são um passo

no sentido certo”, referem.

O BE acrescenta ainda que “garantir que os feirenses estão protegidos é garantir a descida do número de infeções e é garantir a necessária justiça e igualdade no acesso aos equipamentos de proteção individual”. Para o Bloco de Esquerda, “a solidariedade não tira férias” e “a saúde e segurança dos feirenses devem ser uma prioridade”.