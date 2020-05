Biblioteca Municipal reabre com regime de take-away

Pedidos de empréstimo e devolução de documentos terão que ser efetuados através do preenchimento de formulário

Os serviços da Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira foram alvo de reorganização e retomam agora o empréstimo domiciliário, a partir de 18 de maio, assegurando todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), em regime de take-away.

Com a pandemia de Covid-19, as bibliotecas foram obrigadas a repensar a sua relação com a comunidade e a melhor forma de satisfazer as necessidades da mesma. O empréstimo domiciliário de livros será feito em regime de take-away, apresentando a Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira três postigos, cada qual reservado a uma função específica: devolução de documentos, que ficarão em quarentena de 10 dias; empréstimo de documentos e serviço de referência/cartão de leitor.