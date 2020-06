Bloco assinala falta de condições de espera no Hospital S. Sebastião

O Bloco de Esquerda (BE) referiu ter tomado conhecimento que os utentes do Hospital de S. Sebastião, em Santa Maria da Feira, que são convocados para a realização de análises e outros meios complementares de diagnóstico, tem que aguardar pela sua vez no exterior das instalações do hospital.

Segundo os mesmos, nesta zona exterior “não existe condições para se sentarem ou esperarem abrigados” os utentes e que muitos são convocados para os mesmos horários, o que “obrigou a que tivessem que esperar no exterior das instalações do hospital, onde não existem condições para fazer essa espera”.

Nesse sentido, o Bloco considera que numa altura em que a pandemia de Covid-19 “ainda está ativa”, o recomendável seria a marcação de exames e consultas para horários específicos e desencontrados de outros utentes, de forma a permitir a deslocação ao hospital sem contato com outras pessoas e, ao mesmo tempo, evitando aglomerações.