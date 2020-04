Câmara da Feira apela ao cumprimento das restrições de circulação na Páscoa

Avizinha-se um fim-de-semana especial, com a celebração da Páscoa, momento vivido habitualmente em família, reforçando os valores da união, da vida, da felicidade. No entanto, a atual situação que se vive no país e no mundo, devido ao novo

coronavírus, não permite esta celebração em pleno e a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira apela, uma vez mais, aos feirenses o cumprimento das medidas restritivas impostas pelo Estado de Emergênciaem vigor, nomeadamente, a limitação

da circulação para fora do concelho de residência, no período da Páscoa. A partir das 00:00h do dia 9 de abril até às 24:00h do dia 13 de abril, está limitada a circulação de todos os cidadãos para fora do seu concelho de residência habitual, salvo por motivos de saúde ou outros motivos de urgência imperiosa.

Esta limitação não é aplicável aos cidadãos autorizados a exercer as atividades profissionais previstas no decreto n. 2-B, de 2 de abril, mas, no entanto, devem estar munidos de uma declaração da entidade empregadora que ateste que se encontram no desempenho das respetivas atividades profissionais.

Está igualmente proibido o ajuntamento de mais de cinco pessoas, exceto pessoas com laços familiares.

A violação destas restrições constitui crime de desobediência.