Câmara da Feira transfere quatro infetados para a Casa Ozanam

Utentes pertenciam a um lar ilegal situado na freguesia de Lobão

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira transferiu quatro utentes de um lar ilegal infetados com o novo coronavírus para a instituição de solidariedade social Casa Ozanam.

Segundo as informações apuradas, em causa estão pessoas na faixa etária dos 40 aos 80 anos, sendo que a mais jovem estava confinada ao lar clandestino por motivo de deficiência. “Não se pode dizer que seja propriamente um lar, mas era uma casa [da freguesia] de Lobão cuja proprietária tomava conta de quatro pessoas e tinha nisso a sua forma de subsistência, apesar de o espaço não estar reconhecido pela Segurança Social”, afirmou a fonte da autarquia à Lusa, acrescentando que esta operação contou com o apoio da GNR.

Esse espaço residencial foi identificado há algumas semanas pela Rede Social de Santa Maria da Feira, que, mesmo “depois de ter denunciado o caso à Segurança Social”, incluiu o referido espaço no circuito municipal de testes para despiste do vírus SARS-CoV-2, vindo a detetar que o diagnóstico era positivo para as quatro pessoas confiadas à casa. “Esta manhã a Câmara foi lá buscar esses utentes, levou a GNR porque a proprietária não os queria deixar sair e transferiu-os para a Casa Ozanam, onde ficarão até a Segurança Social lhes arranjar alojamento num espaço legal e apropriado”, especificou a fonte.

O respectivo lar, na freguesia de Lobão, foi alvo de uma participação ao Ministério Público que oportunamente deverá definir qual o procedimento criminal em causa. No que diz respeito à Casa Ozanam, situada em S. João de Ver, é uma das instituições do concelho que a autarquia já adaptou para acolhimento de cidadãos sem condições para garantir o seu próprio isolamento profilático.

No caso específico de Santa Maria da Feira, a DGS registou hoje [5 de maio] um total de 416 casos de infeção por SARS-CoV-2.