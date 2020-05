Câmara Municipal autoriza mais e maiores esplanadas

Na passada segunda-feira, 18 de maio, o presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa avançou que irá permitir, nos locais possíveis, o aumento das áreas de esplanadas de cafés e restaurantes em todo o concelho, com isenção da taxa de ocupação para os empresários, até ao final do ano.

A medida surgiu durante a reunião quinzenal da autarquia, no dia que marcou o retomar da atividade de cafés e restaurantes, e o edil referiu que os cafés e restaurantes poderão ter as suas esplanadas aumentadas, caso os proprietários assim o pretendam e seja possível. A medida da Câmara Municipal prevê, além do crescimento das esplanadas já existentes, a criação de novas, desde que acauteladas a circulação pedonal e a mobilidade. “Esta é uma forma de “ajudar” um setor que atravessa tempos difíceis e que, após quase dois meses de encerramento, reinicia agora a atividade, mas com a sua lotação limitada a metade”, refere a autarquia em comunicado.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.