Câmara Municipal de São João da Madeira constrói parque urbano na Devesa Velha

Intervenção abrange também área urbana envolvente

Já está em curso a construção de um parque urbano na Devesa Velha, em frente ao jardim de infância local. A obra desse espaço recreativo, desportivo e de lazer foi lançada pela Câmara Municipal de S. João da Madeira, contando com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do Plano de Ação das Comunidades Desfavorecidas da Área Metropolitana do Porto (AMP),

Segundo a autarquia, esta intervenção – no valor de cerca de 20 mil euros e duração prevista de cerca de um ano – vai permitir dar aproveitamento a uma área devoluta, tratando-a em termos urbanísticos e paisagísticos, sendo também abrangidos os espaços e acessos de interligação deste equipamento às zonas urbanas envolventes, incluindo aquelas que se encontram junto aos dois blocos habitacionais aí localizados (ex-GNR).

Como se pode ler na memória descritiva do projeto elaborado pela Câmara Municipal, com o atravessamento através de jardins e o encurtamento de distâncias entre os diferentes equipamentos de ensino, comerciais, transportes públicos e zonas habitacionais desta zona de S. João da Madeira, serão facilitadas as condições de mobilidade e acessibilidade da comunidade local e visitantes.

Assim, para além da construção do referido parque dotado de diversas valências, está contemplada a criação de percursos pedonais diferentes, substituindo os actuais, que estão muito deformados pelas raízes das árvores. Estas vão, assim, manter-se no local, numa situação mais adequada ao seu crescimento e integradas em zona verde, fruto da alteração dos passeios.

Os trabalhos envolvem igualmente alterações na passadeira junto à Rua de Fundões, de forma a permitir a correcta acessibilidade a pessoas de mobilidade reduzida, bem como intervenções pontuais nos passeios que permanecem nessa mesma artéria – já fora da área do novo parque – colocando caldeiras em árvores de forma a garantir a mais adequada utilização dos percursos de ligação.

Faz também parte desta obra a melhoria global do arruamento, desde a Rua de Fundões até ao Jardim de Infância, definindo lugares de estacionamento e substituindo o pavimento existente na faixa de rodagem por betuminoso.