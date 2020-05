Câmara Municipal e Casa dos Choupos promovem “Abraços à Janela”

iniciativa foca-se no isolamento da população idosa presente nos lares, centros de dia, UCC e apoio domiciliário

O Centro de Acolhimento de Doentes em Convalescença e o lar de idosos da Casa Ozanam foram os primeiros a receber o novo projeto, “Abraços à Janela”, promovido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e Casa dos Choupos, que através da música, artes circenses, histórias, poesia e dança pretende tornar o dia dos idosos “um pouco mais feliz”.

A ação é uma resposta de intervenção social e artística única e adaptada ao contexto atual de pandemia, que tem como objetivo atenuar o isolamento e melhorar a recuperação dos idosos que se encontram, de momento, em estruturas residenciais (lares), centros de dia, unidades de cuidados continuados e os que estão em casa e são apoiados pelos Serviços de Apoio Domiciliário.

O projeto foi lançado no dia 6 de maio, no Centro de Acolhimento de Doentes em Convalescença – Ozanam, estendendo-se também ao lar de idosos da instituição, com a presença de familiares dos utentes e do presidente da Câmara Municipal, Emídio Sousa, como forma de assinalar as 360 horas (15 dias) desde o início do trabalho de acolhimento daquele espaço. O Orfeão da Feira, representado pelo seu presidente, Fábio Pinto, foi responsável pela animação e tocou, em acordeão, músicas de tempos antigos que apelaram às memórias dos idosos e deram azo a alegres cantorias e pezinhos de dança.

O novo projeto junta-se à campanha de angariação de donativos ‘O Abraço que Todos Podemos Dar’, lançada no mês passado, exaltando a premissa de que “a proximidade se veste de diferentes formas, ultrapassando as limitações espaciais e temporais”. Embora a tecnologia tenha potenciado essa proximidade, ainda existem pessoas sem acesso a ela e os promotores do projeto propõem-se, assim, a “abraçá-las” através de músicos, storytellers, artistas circenses, poetas e bailarinos, num trabalho conjunto em que estão sempre asseguradas as normas da Direção-Geral de Saúde e do Estado de Calamidade.