Câmara Municipal lança desafio a crianças e jovens do concelho

Autarquia feirense propõe a realização de um vira-vento, de forma a assinalar o Dia Mundial da Criança.

No âmbito do Dia Mundial da Criança, que se assinala hoje, dia 1 de junho, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira pretende assinalar a efeméride com a participação de todas as crianças e jovens do concelho na realização de um vira-vento.

Nesse sentido, a autarquia feirense desafia a população jovem a conceber um vira-vento, decorá-lo e colocá-lo na janela ou varanda das suas casas de forma a assinalar este dia.