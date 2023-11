Candidaturas abertas ao Prémio Literário João da Silva Correia

Para obras poéticas em língua portuguesa

Decorre até ao dia 31 de janeiro de 2024 o prazo para envio de originais concorrentes à edição de 2023 do Prémio Literário João da Silva Correia, lançado pela Câmara Municipal de S. João da Madeira e que visa distinguir obras poéticas em língua portuguesa. O vencedor é distinguido com a garantia da publicação da obra selecionada, mediante a comparticipação financeira pela autarquia.

Esta é uma iniciativa concebida para promover a criação literária portuguesa, identificando e premiando novos talentos da literatura, dando-lhes a oportunidade de verem a sua obra publicada. Lançado em 2006, o prémio tem o nome do escritor e jornalista sanjoanense João da Silva Correia (1896-1973), autor do romance “Unhas Negras”.

À semelhança da anterior edição, o júri inclui o embaixador, diplomata, escritor e poeta Luís Castro Mendes – Ministro da Cultura entre abril de 2016 a outubro de 2018 –, o poeta e escritor de literatura infantojuvenil, José Fanha, um dos comissários do Festival Poesia à Mesa, e ainda um representante da editora Âncora, com quem o Município de S. João da Madeira mantém, há largos anos, uma parceria na edição dos livros do Prémio João da Silva Correia.

Para mais informações, consultar as Normas de Participação no site da Biblioteca Municipal Dr Renato Araújo, entidade que operacionaliza esta iniciativa