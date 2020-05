Canil Municipal retoma atendimento presencial apenas com marcação prévia

Para vacinação e identificação eletrónica dos animais é necessário agendar a marcação previamente

A partir do próximo dia 19 de maio, terça-feira, os titulares de animais já poderão deslocar-se ao Canil Municipal para proceder à sua vacinação ou identificação eletrónica, no entanto têm obrigatoriamente de agendar a consulta por telefone. Chegados ao local deverão cumprir com todas as recomendações de segurança em vigor.

De forma a evitar aglomerados de pessoas e animais à entrada das instalações do Canil Municipal, num momento de contexto de pandemia Covid-19 e de acordo com o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, todas as consultas devem, a partir do dia 18 de maio, ser agendadas previamente, através do número de telefone 918 171 243.

O contacto, que pode ser feito em dias úteis, das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, resultará no agendamento de marcações, a partir de 19 de maio, para vacinação e identificação eletrónica dos animais, sempre às terças e quintas-feiras úteis, das 09h00 às 12h00.

Relativo ao atendimento presencial, deverão ser respeitadas as recomendações da Ordem dos Médicos Veterinários e Direção-Geral da Saúde, nomeadamente: uso obrigatório de máscara ou viseira, apenas uma pessoa permitida por animal, caso seja estritamente necessário; cumprir o distanciamento social de dois metros relativamente ao funcionário do canil, sem contacto físico, e a desinfeção das mãos com solução antissética disponibilizada à entrada e à saída do canil, no gabinete de atendimento ou na sala de vacinação. A vacina antirrábica tem o custo de 10 euros, o registo SIAC de 2,5€ e o boletim de vacinas tem o custo de 1€.

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira relembra ainda que os titulares de animais que apresentem sintomas suspeitos de Covid-19 não devem acompanhar o mesmo ao canil.