Carla Madureira reclama apoio para IPSS como o Centro Social São Pedro de Maceda.

Pergunta dirigida à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

A deputada do PSD Carla Madureira manifestou preocupação em relação às dificuldades das creches e infantários no regresso à atividade após o confinamento. Numa pergunta à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a parlamentar social democrata reclama apoio para as IPSS que sintam dificuldades neste regresso à normalidade.

“Parece um dado mais ou menos adquirido que o setor não estará preparado para uma reabertura sem problema, tanto mais que é sabido que a rede de creches e Portugal é heterogénea, com alguma disparidade de condições entre elas” – lê-se no texto que suporta a pergunta agora dirigida por Carla Madureira. A parlamentar do PSD dá um exemplo do seu concelho, “onde há uma instituição em dificuldades claras, o Cento Social e Paroquial de São Pedro de Maceda, ao ponto de correr o risco de fechar portas”.