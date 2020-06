Centro social de Maceda está, por enquanto, “pronto” para receber crianças

Será efectuada cedência contratual a uma outra IPSS da freguesia

No início da passada semana, foi anunciado e difundido que o Centro Social e Paroquial de São Pedro de Maceda (CSPSPM), em Ovar, iria encerrar a sua creche e pré-escola, numa decisão “súbita” que pais e outras entidades diziam dificultar alternativas atempadas para 86 crianças. A informação surgia depois de essa instituição social ter aceitado inscrições para a atividade letiva em setembro, já que de 04 a 15 de maio teve a decorrer o período de renovação de matrículas e a 18 abriu as inscrições para novos utilizadores – de acordo com um calendário que o próprio CSPSPM mantém na sua página online da rede social Facebook. Alguns encarregados de educação defendiam que o fecho estaria relacionado com a incapacidade do CSPSPM para cumprir as restrições sanitárias impostas pela Direção-Geral da Saúde no atual contexto de covid-19, mas a instituição que vinha acolhendo crianças dos quatro meses de idade aos seis anos já estaria a contar com esses novos procedimentos, a avaliar por um comunicado de final de abril em que mencionava ter garantido “distância entre as pessoas [a trabalhar] no atendimento” e recomendava aos visitantes o “reforço dos cuidados de higiene e da etiqueta respiratória, e o uso de máscaras”. Pedindo para não ser identificado, o pai de uma criança que ainda frequenta o CSPSPM disse: “Fiquei completamente indignado com isto porque nos falaram do fecho quando já estavam a decorrer as matrículas e foi tudo muito súbito e verbalmente, em reuniões com um pai de cada vez. Sempre que se pede um comunicado formal ficamos sem resposta”.