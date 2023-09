Ciclo de cinema iraniano em S. João da Madeira ​

Inicia hoje, com entrada gratuita

“III Guerra Mundial”, de Houman Seyedi, é o primeiro filme a ser exibido, já nesta quinta-feira, 21 de setembro, nos Paços da Cultura. Iniciativa é desenvovlida pela Câmara Municipal de S. João da Madeira e pelo Cine Clube de Arouca, inserindo-se no projeto “Cine S. João”. Sessões seguintes estão marcadas para 12 e 19 de outubro e 6 de novembro.

O “Cine S. João”, projeto de promoção de cinema desenvolvido pela Câmara Municipal de S. João da Madeira em colaboração com o Cine Clube de Arouca, vai incluir, pela primeira vez, um ciclo de filmes estrangeiros, com a exibição de quatro obras de cineastas iranianos, no auditório dos Paços da Cultura da cidade, com entrada gratuita.

“III Guerra Mundial” (2022), de Houman Seyedi, abre este ciclo, já nesta quinta-feira, 21 de outubro, às 21h15, Com distinções no Festival de Cinema de Veneza e no Tokyo International Film Festival, é apontado como um filme provocador e com uma forte mensagem social e política.

O lançamento deste ciclo pelo Município de S. João da Madeira acontece numa altura em que se assinala um ano da morte de Mahsa Amini, ocorrida quando estava detida pela polícia de costumes do Irão por, alegadamente, usar de forma indevida o véu islâmico (“hijab”).

Com a exibição deste conjunto de filmes o Município pretende “prestar homenagem aos artistas, às mulheres e a todas as pessoas que são perseguidas e reprimidas no Irão”, afirma o presidente da autarquia de S. João da Madeira, Jorge Vultos Sequeira”, lembrando a “grave situação que se vive neste país subjugado por um regime ditatorial que atenta radicalmente contra os mais elementares direitos humanos“.

A realização deste ciclo de cinema representa também, acrescenta Jorge Vultos Sequeira, “o cumprimento do nosso compromisso político de garantir em S. João da Madeira o acesso a cinema de autor e de qualidade originário de outras geografias, alargando assim o âmbito do Cine S. João”, um projeto municipal, com curadoria do Cine Clube de Arouca, centrado até hoje – salvo raras exceções -, na projeção de filmes em língua portuguesa, vertente que se manterá.

Depois de “III Guerra Mundial”, o ciclo continuará com “Diapasão” (12 de outubro), “Estrada Fora” (19 de outubro) e “Onde fica a casa do meu amigo?”, todos para ver nos Paços da Cultura, com entrada gratuita, mediante ingresso obtido online na BOL ou nos seguintes locais: Torre da Oliva, Paços da Cultura, Worten S. João da Madeira, FNAC ou CTT.