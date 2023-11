Ciclo de cinema iraniano encerra com filme de Abbas Kiarostami

Esta quinta-feira, nos Paços da Cultura de S. João da Madeira

“Onde fica a casa do meu amigo?” (M12) foi o título que projetou internacionalmente o realizador iraniano Abbas Kiarostami (1940-2016). Nesta quinta-feira, 9 de novembro, às 21h15, o filme vai ser projetado no auditório dos Paços da Cultura, no encerramento do ciclo dedicado ao cinema do Irão promovido pela Câmara Municipal de S. João da Madeira e pelo Cine Clube de Arouca, numa homenagem aos artistas, às mulheres e a todas as pessoas que são perseguidas e reprimidas pelo regime desse país.

Conceituado cineasta, Kiarostami foi distinguido com diversos prémios por vários dos seus filmes, destacando-se algumas das principais distinções em festivais europeus de referência, nomeadamente a Palma de Ouro do festival de Cannes, o Leão de Ouro do festival de Veneza e do Leopardo de Honra do festival de Locarno.

Um dos seus filmes mais premiados é, precisamente, “Onde fica a casa do meu amigo?”, apontado como aquele que projetou internacionalmente o seu nome. Trata-se de uma história simples, mas marcante, que decorre em torno da amizade entre duas crianças, em que o pequeno Ahmed abraça a “missão” de devolver um caderno a um colega de escola, para permitir que ele faça os trabalhos de casa e evite, assim, ser punido com um castigo muito severo.

Testemunho de cineasta iraniano

No final da projeção, o testemunho de um cineasta natural desse país – Javid Sobahni, que integra a Iranian Youth Cinema Society – dará o mote para uma tertúlia sobre o filme e sobre este ciclo de cinema promovido pela Câmara Municipal que presta homenagem aos artistas, às mulheres e a todas as pessoas que são perseguidas e reprimidas no Irão.

Este ciclo decorre nos Paços da Cultura de S. João da Madeira, com entrada gratuita, mediante bilhete obtido online na BOL ou nos seguintes locais: Torre da Oliva, Paços da Cultura, Worten S. João da Madeira, FNAC ou CTT.

“III Guerra Mundial”, de Houman Seyedi, “Diapasão”, de Hamed Tehrani, e “Estrada Fora”, de Panah Panahi, foram outras obras marcantes do cinema iraniano que passaram no auditório dos Paços da Cultura de S. João da Madeira nas anteriores sessões deste ciclo, integrado na programação do projeto “Cine S. João”, desenvolvido pela Câmara Municipal de S. João da Madeira, com a curadoria do Cine Clube de Arouca.