Cidadão alerta para resíduos abandonados em zona florestal

Depósito de diversos resíduos foi encontrado na freguesia de Espargo

No passado dia 3 de junho, um cidadão local reportou uma situação de resíduos abandonados numa zona florestal, localizada na freguesia de Espargo.

O mesmo afirma que as florestas do concelho, assim como os caminhos florestais, estão a ser “inundados de resíduos de todas as espécies”. Neste caso, em Espargo, verificou “vários tipos de resíduos”, dando como exemplo, “sofás, colchões, plásticos, vidros, metais, RCD’s (resíduos de construção e demolição)”, sendo ainda possível verificar o depósito de “resíduos resultante da atividade de reparação de veículos automóveis”, como filtros de óleo, pneus, para-choques e ainda placas de amianto.