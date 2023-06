Comédia “A Fada do Lar” para ver nos Paços da Cultura

Dia 13 de julho, 21h15, com entrada gratuita. Sessão inserida no programa do Oliva Summer Camp, mas aberta a toda a comunidade.

Em julho, a habitual sessão mensal do programa municipal Cine S. João realiza-se no dia 13, data em que é projetado nos Paços da Cultura de S. João da Madeira a comédia portuguesa “A Fada do Lar”.

A entrada é gratuita, mediante reserva de bilhete pela internet, na BOL, ou nos seguintes locais: Torre da Oliva (telefone 256 200 204) ; Junta de Freguesia | Paços da Cultura ( 256 200 541), Worten S. João da Madeira, FNAC e CTT.

Esta sessão é, como sempre, aberta ao público em geral, mas insere-se também no programa do Oliva Summer Camp, um campo de férias de verão promovido pela Câmara Municipal, dirigido a jovens que frequentam o ensino secundário nas escolas de S. João da Madeira.

Com realização de João Maia, cineasta que assinou também o sucesso “Viriato”, a comédia “A Fada do Lar” conta com um elenco de nomes bem conhecidos do público, entre os quais se incluem Dalila Carmo, Carmen Santos, Manuel Cavaco, Margarida Carpinteiro, Sérgio Godinho.

Tendo Joana Metrass como protagonista, a que se juntam ainda Tomás Alves, Cleia Almeida, Alfredo Brito e Márcia Breia, o filme é uma produção de Tino Navarro/Mgn, centrando-se na história de Vera, a quem o companheiro deixou com dois filhos pequenos e com grandes dívidas para pagar.

Nessa situação, a protagonista tem de arranjar dois empregos: durante o dia, trabalha num supermercado e, à noite, dança numa casa de “strip”. Depois de agredir um cliente, é condenada a fazer serviço comunitário num lar de idosos , o de vai fazer amigos e encontrar um novo propósito de vida.

Esta é mais uma sessão gratuita de cinema inserida no projeto Cine S. João, promovido pela Câmara Municipal de S. João da Madeira, com curadoria do Cine Clube de Arouca.