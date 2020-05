Comércio local reabre portas ao público

Face à evolução positiva que Portugal registou nos últimos meses no combate à covid-19, o país passou de estado de emergência para estado de calamidade, no passado dia 3 de Maio. Nesse sentido, o governo elaborou um plano de desconfinamento onde estabeleceu um conjunto de medidas e condições a serem cumpridas. Com este plano de desconfinamento, o comércio local até 200 metros quadrados, com porta aberta para a rua, conseguiu reabrir as suas portas ao público. Essa reabertura aconteceu mas com regras e normas que têm que ser cumpridas. Depois de vários meses fechados, essa reabertura aconteceu dia 4 de Maio. Todos estes espaços sofreram um grande impacto económico, com esta pandemia provocada pelo novo coronavírus. O jornal N falou com gerentes de estabelecimentos do comércio local do concelho para perceber quais as medidas adotadas para a reabertura do negócio, em que condições as pessoas podem usar o espaço e qual o balanço que fazem da primeira semana que abriram ao público.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.