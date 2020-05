AMTSM entregou quatro ventiladores ao Hospital S. Sebastião

Investimento, na ordem dos 100 mil euros, prevê conjunto de seis ventiladores; quatro já foram entregues e restantes deverão chegar nas próximas semanas

Na passada quinta-feira, 21 de maio, os concelhos da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria (AMTSM), que integram o Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV), em estreita colaboração com o presidente do Conselho de Administração, ofereceram quatro dos seis ventiladores portáteis destinados ao Hospital S. Sebastião. O total do conjunto de equipamentos, que ronda os 100 mil euros, será entregue nas próximas semanas.

A ação serviu para acautelar a eventualidade de uma segunda vaga de propagação da pandemia de Covid-19 e a quantidade e as caraterísticas técnicas dos ventiladores, oferecidos pelos municípios, foram definidas pelos profissionais de saúde do CHEDV, de acordo com as suas necessidades, no imediato e futuras. A chegada destes novos equipamentos permite repor os ventiladores que foram canalizados para o tratamento de Covid-19 em serviços onde são também essenciais, como no bloco operatório.

