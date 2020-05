Bandeira Azul atribuída à praia fluvial da Mâmoa

360 praias nacionais vão hastear a Bandeira Azul este ano

Pela primeira vez com a Bandeira Azul hasteada, a Praia Fluvial da Mamoa, na freguesia de Milheirós de Poiares, em Santa Maria da Feira, inicia a sua época balnear a 1 de julho e termina a 31 de agosto, e, como habitualmente, será vigiada, cumprindo a legislação em vigor relativamente à segurança dos banhistas. A Praia Fluvial da Mamoa recebeu, este ano, o galardão da Bandeira Azul, atribuído pela ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, reunindo nota positiva em critérios como educação ambiental, qualidade da água balnear, gestão da praia, serviços e segurança.

Com uma área de 2 hectares, a Praia Fluvial da Mamoa dispõe de infraestruturas de apoio, nomeadamente, bar, posto de primeiros socorros, sanitários, parques de estacionamento com zonas reservadas a pessoas com deficiência e parque para bicicletas. Designada, pela primeira vez, como água balnear no verão de 2013, a Praia da Mamoa tem sido classificada, desde 2017, como excelente em termos da qualidade da água. O controlo e monitorização da qualidade da água é da competência da Agência Portuguesa do Ambiente – APA que realiza análises, quinzenalmente, durante a época balnear. Os resultados são afixados nos painéis informativos existentes na praia e podem também ser consultados, online, nos sites da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, em www.cm-feira.pt, da APA, em www.apa.pt, e também na app Infopraia. Nesta aplicação pode ainda consultar a lotação da praia.

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira está já a elaborar o Plano de Emergência para esta praia, garantindo-se uma rápida e eficaz resposta caso ocorra algum episódio de poluição na zona balnear ou alguma outra situação em que se torne insegura para os veraneantes, bem como o Plano de Contingência – COVID-19, de acordo com as regras definidas pela Autoridade de Saúde Local. De referir que a Bandeira Azul é um símbolo de qualidade, que distingue o esforço de diversas entidades em tornar possível a coexistência entre o desenvolvimento do turismo e o respeito pelo ambiente local, regional e nacional. No que se refere às zonas balneares (praias fluviais e costeiras), o galardão Bandeira Azul é atribuído às praias que obedeçam aos critérios constantes nos seguintes grupos de avaliação: Informação e Educação Ambiental, Qualidade da Água, Gestão Ambiental e Equipamentos, Segurança e Serviços.