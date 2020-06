BE diz que Cordex quer que seja a SS a pagar dias em que operários laboraram

Partido almeja nova fiscalização à unidade fabril

A coordenação distrital de Aveiro do BE acusou hoje a empresa Cordex, de Ovar, de não ter pago duas semanas de trabalho aos operários que laboraram durante o cerco sanitário, remetendo essa responsabilidade para a Segurança Social (SS). Em causa está o facto de esse município ter estado em estado de calamidade pública de 17 de março a 17 de abril devido à covid-19, o que impediu a circulação entre concelhos e obrigou ao encerramento da maior parte da atividade económica do município, embora a referida fabricante de fios e fardos tenha usufruído do estatuto de exceção e retomado a laboração parcial a 06 de abril.

Legalmente, os trabalhadores impedidos de aceder ao seu emprego devido às restrições impostas pelo cerco veriam a sua remuneração paga pela SS, enquanto os das empresas que decidiram laborar assim que lhes foi permitido “deveriam, como é lógico, receber a sua remuneração a 100%, paga pela própria empresa”. O BE afirma agora, contudo, que “a empresa Cordex – Companhia Industrial Têxtil não procedeu ao pagamento do salário referente ao período de 06 a 17 de abril” ao pessoal que teve em funções, tendo-lhe comunicado que “quer que seja a SS a pagar”.