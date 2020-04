Câmara lança hoje Linha de Apoio a Sintomas Covid-19

A nova linha, disponibilizada pelo Município de Santa Maria da Feira, prestará auxílio aos munícipes que não conseguem um contacto imediato com a Linha Saúde 24, identificando contactos alternativos e dirigindo para a unidade de saúde mais adequada.

No âmbito das Linhas Telefónicas de Apoio à Comunidade, o Município de Santa Maria da Feira irá colocar ao dispor dos cidadãos, a partir de amanhã, a Linha Apoio Sintomas Covid-19. A linha estará em funcionamento diário e contínuo das 8h00 às 23h00 através dos contactos telefónicos 256 370 840 e 965 952 174 ou do e-mail feiraapoiosintomascovid@cm-feira.pt .

A nova linha de apoio pretende dar informação e encaminhamento à população quando não se revela possível um contacto direto com a Linha Saúde 24. A equipa técnica a assegurar a Linha Apoio Sintomas Covid-19 auxiliará na identificação de contactos alternativos e no encaminhamento para a unidade de saúde mais adequada para dar resposta à situação reportada.

Esta linha não substitui as linhas oficiais das autoridades de saúde, como a Linha Saúde 24, Linha de apoio psicológico do ACES Feira/Arouca e Linha de Apoio a Grávidas do CHEDV, sendo apenas mais uma medida da Autarquia feirense na resposta à pandemia Covid-19, face à grande procura por parte dos cidadãos.