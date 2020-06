Investimento, de cerca de 45 mil euros, destinado à Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais

No passado dia 1 de junho, data que assinalou o Dia Mundial da Criança, o Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV) recebeu três novas incubadoras destinadas à Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN).

Fátima Menezes, diretora do serviço de Pediatria e Neonatologia, afirmou que esta data é “tradicionalmente um dia cheio de atividades para surpreender os mais pequenos”, já que o Centro Hospitalar “acredita fortemente na humanização e o nosso serviço tem tido muito empenho nos seus cuidados de parceria com os pais”. No entanto, devido à pandemia de Covid-19, “todas as atividades estão restritas”, pelo que aproveitaram a chegada das três novas incubadoras para “simbolicamente celebrar este dia especial”. O investimento nos equipamentos permite “resolver a grande maioria das situações que possam surgir, sem necessidade de ter que transferir nenhum recém-nascido para outra unidade de saúde”, explicou a diretora do serviço de Pediatria e Neonatologia.

Leia mais a partir de segunda-feira, na edição impressa.